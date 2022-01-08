В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства России

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выступил в поддержку законопроекта о лишении российского гражданства. Об этом он заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По мнению митрополита, это назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства.

«Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение — а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России», — продолжил он.

Цель такой инициативы, как считает Иларион, состоит в том, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

В тексте подчеркивается, что в законопроекте предусматривается сокращение количества требований к более 20 категориям лиц при получении гражданства. В частности, это относится к гражданам бывшего СССР и их детям, лицам с близкими родственниками-гражданами РФ; лицам, родившимся на территории РСФСР до 06.02.1992 или проходившим службу в армии до этой даты (в частях под юрисдикцией РФ на территории других государств) и так далее.

В рамках проекта закона также вводится институт прекращения российского гражданства, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Помимо этого расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления.