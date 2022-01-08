Немецкие ученые выяснили, что бессимптомный COVID-19 может привести к поражению органов

Бессимптомное заболевание COVID-19 имеет последствия. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, сообщает издание European Heart Journal.

Исследователи предупреждают, что даже легкое течение заболевания может стать причиной поражения различных органов. В частности, у человека может уменьшиться объем легких, увеличиться сопротивление дыхательных путей, начаться проблемы с сердцем, снизиться функция почек и возрасти риск развития тромбоза вен нижних конечностей.

Как пишут ученые, полученные данные представляют собой особую важность, так как «омикрон»-штамм, который на сегодняшний день активно распространяется во всем мире, протекает зачастую бессимптомно или в легкой форме.

Ранее в университете Джона Хопкинса сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусов с начала пандемии превысило 300 млн человек. На 08:00 утра пятницы, 7 января, количество зараженных COVID-19 составило 300 095 481 человек, а число летальных случаев достигло отметки в 5 472 039.