Волонтеры в Казахстане готовы помочь в ликвидации последствий беспорядков

Казахстанские волонтеры готовы оказывать помощь в ликвидации последствий массовых беспорядков после стабилизации ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Волонтеры Казахстана готовы оказать помощь в ликвидации последствий массовых беспорядков. Консультационная, информационная и организационная помощь будет проводиться на базе Центра поддержки гражданских инициатив», — говорится в заявлении министерства информации и общественного развития Казахстана.

В публикации отмечается, что с этой целью центр собирает данные волонтеров, готовых помочь в восстановлении разрушенных сооружений.

Ранее в столице Казахстана Нур-Султане восстановили доступ к проводному интернету. При этом подключение к мобильному интернету до сих пор отсутствует.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.