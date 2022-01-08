До -6°C и гололедица ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица и до 6°C мороза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -4…6°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до -10°C.

Ожидается ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем ожидается в пределах 4…9°C мороза. В ночь на воскресенье температура опустится до -12°C.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

«В субботу, 8 января, температура воздуха составит пять — семь градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют до минус 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

По данным синоптиков, уже со вторника жителей столицы ждет похолодание до -12...-7°С. При этом порывы ветра ослабнут до восьми метров в секунду. В среду, 12 января, ожидается до -15°С, ночью — до -20°С.