Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совфеде раскритиковали заявление Блинкена о нерасширении НАТО 04:08
Эксперт рассказала, как часто зараженные «омикроном» теряют вкус и обоняние 03:56
Жители Нур-Султана практически опустошили банкоматы 03:40
Посол Антонов назвал цель беспорядков в Казахстане 03:40
НАТО обвинили в противоречии принципу неделимости безопасности в Европе 03:27
Директора кузбасского пансионата штрафовали за нарушения пожарной безопасности 03:17
Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе 03:08
В Германии рассказали, как изменятся санкции против России 03:00
На Украине объяснили первопричину проблем с газом 02:48
Вашингтон прокомментировал готовность обсуждать с Москвой вывод сил из Европы 02:32

Вирусолог оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России после праздников

Вирусолог Жемчугов: подъем заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников в России исключен

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Врач-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников в России исключен. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — рассказал Жемчугов.

Вирусолог утверждает, что пандемия коронавируса может закончится в течение 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сказала она.

Уточняется, что максимальные показатели заболеваемости остаются среди лиц старше 65 лет.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться к маю при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть