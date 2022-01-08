Вирусолог оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России после праздников

Врач-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников в России исключен. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — рассказал Жемчугов.

Вирусолог утверждает, что пандемия коронавируса может закончится в течение 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сказала она.

Уточняется, что максимальные показатели заболеваемости остаются среди лиц старше 65 лет.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться к маю при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации.