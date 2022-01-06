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Лео Бокерия объяснил, сколько может прожить человек

Академик РАН Лео Бокерия: человек должен жить 100 лет

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия заявил, что человек должен жить 100 лет, есть сообщения, что люди доживали и до 180, но, возможно, когда они родились, еще не было четких учетных записей, поэтому утверждать однозначно нельзя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сто пятьдесят - я не знаю, но ведь как, понимаете, век - это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — рассказал Бокерия.

По его словам, существуют сведения о женщине из Азербайджана, которая якобы прожила порядка 180 лет. Но, возможно, что она родилась в то время, когда еще не было четких учетных записей, поэтому достоверно установить ее возраст невозможно.

«Вот в Англии, я был в Лондоне, где похоронен гражданин, который прожил 180 лет, прямо в центре города. А почему он там похоронен? Потому что когда король узнал, что гражданину 180 лет, он решил пригласить его в гости, знакомиться. Пригласил, накормил, и тот бедный объелся, и от заворота кишок умер. Испытывая ущемление совести, король похоронил умершего гостя в церкви, где хоронят царствующую семью», - рассказал Бокерия.

Ранее в Китае в возрасте 135 лет умерла самая старейшая жительница страны Алимхан Сейти.

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