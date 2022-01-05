В Атырау убит один из протестующих

В казахстанском городе Атырау убит один из протестующих, еще один получил ранение в голову, сообщает портал ORDA.

Накануне стало известно, что в Атырау протестующие пытаются захватить здание акимата. Напротив входа в здание акимата взрываются светошумовые гранаты, которые сдерживают протестующих.

Ранее сообщалось, что силовики в Атырау начали переходить на сторону протестующих.

Также стало известно, что в Павлодаре на северо-востоке Казахстана начались столкновения протестующих с силовиками.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.