Появилось видео с севшим на мель в Приморье контейнеровозом Rise Shine

Контейнеровоз Rise Shine («Райз шайн»), севший на мель в Находке на юге Приморья, показали на видео.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спасателей, судно получило пробоины, но не развалилось пополам, как об этом говорилось ранее.

Ранее в Росморречфлоте заявили, что опасности для экипажа контейнеровоза нет, а также нет данных об утечке топлива.

Контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки в Японском море. Граждан России нет среди 14 членов экипажа судна.

Известно, что перед аварией судно отклонилось от курса. В результате инцидента никто не пострадал.

26 октября сообщалось, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция». В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.