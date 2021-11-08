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Главред «Комсомольской правды» прокомментировал разрыв отношений с МХАТом им. Горького

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что удивлен решением директора МХАТа им Горького Владимира Кехмана разорвать отношения с газетой. Об этом сообщает RTVI.

По его словам, журналисты «Комсомольской правды» никогда не порочили президента театра Татьяну Доронину и относятся к ней «с огромным уважением».

Сунгоркин добавил, что догадывается, какой материал мог не понравиться Кехману, но сам он не считает его оскорбительным.

«У нас была заметка, мнение колумниста Сергея Мардана. Он написал, примерно так, что Кехман пользуется образом Татьяной Дорониной, как цыгане пользуются инвалидами для того, чтобы на них деньги зарабатывать», — заявил он.

Сам Сунгоркин счел сравнение «достаточно остроумным», добавив, что в чем-то даже согласен с колумнистом. Он также отметил, что Кехман ведет себя «не совсем по-взрослому, не совсем интеллигентно», а такое поведение «не соответствует должности директора такого театра, как МХАТ им. Горького».

Главред «Комсомольской правды» также заявил, что отказ государственного театра в аккредитации — «беспрецедентная история».

Ранее директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что отказывает в аккредитации газете «Комсомольская правда» на все события театра.

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