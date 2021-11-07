Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50

Причиной взрыва в кафе в Актау могла стать утечка газа

close
100%
@azamat_sarsenbayev/instagram.com

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров заявил, что утечка газа могла стать причиной взрыва в кафе в Актау. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, на месте происшествия были найдены два газовых баллона емкостью по 50 литров.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в кафе в городе Актау на юго-западе Казахстана, здание полностью разрушено.

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел вечером 7 ноября в двухэтажном кафе «Аянат», пострадали также прилегающие территории. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 29-м микрорайоне, у рынка «Сак базар».

Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

Жители Актау пока не обращались в больницу после взрыва в кафе, сообщил журналистам представитель МЧС по Казахстану. По его словам, 7 ноября в 19.25 поступила информация о взрыве с частичным обрушением здания. В данный момент проводится расчистка завалов обрушившегося кафе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть