Опубликованы кадры с места покушения на премьера Ирака

Телеканал Al-Hadath в своем Twitter опубликовал видео последствий нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде. На кадрах видно, что часть дома практически разрушена: выбиты окна и межкомнатные двери.

По данным телеканала Al Arabiya, в ночь с 6 на 7 ноября по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб. По предварительным данным, в результате покушения пострадали десять охранников аль-Казыми.

Политика привезли в больницу с легкими ранениями, однако позже аль-Казыми заявил, что «все в порядке». Он отметил, что несмотря на «предательскую ракету», он полон решимости добиться соблюдения прав и законов Ирака ради безопасности его жителей.

Госдеп США позднее осудил нападение на резиденцию аль-Казыми и предложили властям страны помощь в расследовании покушения.