В Шотландии на мальчиков надели юбки в знак «равенства»

В Шотландии мальчиков из начальных классов одной из школ заставили надеть юбки в знак «равенства», сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство учебного заведения в Эдинбурге объявило о проведении акции «Надень юбку на школьный день», по аналогии с Испанией, где эта акция проводится каждое 4 ноября.

Мальчикам разрешили надеть под юбки брюки или легинсы «для удобства», учителей также попросили быть в юбках.

Родители подвергли критике решение школьной администрации. Одна из матерей заявила, что дети должны оставаться детьми. По словам пользователей, власти не должны оказывать на учащихся давление в это вопросе.

Между тем в школе ответили на критику. По их словам, таким образом они пытаются донести до детей мысль о том, что «одежда не имеет пола» и что все «свободны выражать себя» по своему выбору.

Ранее в Шотландии ученикам начальных классов позволили без разрешения родителей определять гендерную принадлежность.