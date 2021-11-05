В отеле популярного туристического мексиканского города Канкун неизвестный открыл огонь

В мексиканском отеле Ziva Riviera в курортном городе Канкун произошла стрельба. Об этом пишет ABC News.

Персонал отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun в Мексике посоветовал гостям искать убежище после сообщений, что на территории курорта действует стрелок.

Отель на берегу океана пользуется популярностью у американских туристов.

Американец Джим Вильдермут, гость отеля, рассказал ABC News, что слышал выстрелы после 14:00 по местному времени 4 ноября (22:00 мск), когда он был у бассейна с другими гостями.

«Мы побежали в свои комнаты, где нам сказали укрыться, потому что на территории действует стрелок»,— добавил мужчина.

Вильдермут рассказал, что он просидел в своей комнате около часа с закрытыми шторами и с тех пор не слышал выстрелов, но позже увидел военнослужащих перед отелем.