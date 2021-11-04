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Байден объявил о начале вакцинации от Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет

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Jae C. Hong/AP

Президент США Джо Байден рассказал, что власти готовы со следующей недели начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, более 28 млн молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит от COVID-19. Байден добавил, что его администрация готовилась к началу кампании по вакцинации детей с первого дня, и сейчас она готова.

«Уже на следующей неделе у нас будет достаточно доз вакцины и достаточно пунктов. И родители смогут записаться на прием, чтобы сделать своим детям первую прививку», — заявил глава Белого дома.

Президент отметил, что власти обеспечили достаточное количество доз вакцины для каждого ребенка в США в возрасте от 5 до 11 лет, а привить ребенка можно будет в 20 тысячах пунктов по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.

Ранее министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech.

Позднее решение официально одобрил Центр по контролю за заболеваниями США.

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