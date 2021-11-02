Самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве

Самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Как уточняет издание, лайнер А321 вылетел из венгерской столицы в 8:15 (6:15 мск) и должен был прибыть в Москву в 10:25, но в итоге он приземлился в Киеве.

По информации «Ленты.ру», Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому воздушное судно отправится обратно в Будапешт. По словам источника издания, на борту находится много россиян.

Отмечается, что причиной внеплановой посадки сaмолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных уcловий число отмененных и задержанных рейсов в аэропортах столицы превысило 200.

В Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за густого тумана, накрывшего утром мегаполис.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил происхождение тумана в Москве.