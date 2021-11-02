Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китайцев призвали поменьше есть, чтобы в стране остались продукты на зиму 17:09
УАЗ пообещал продавать машины без накруток дилеров 17:07
Ученые раскрыли убийство китайца 1300-летней давности 17:03
Врачи рассказали, какая вакцина приводит к появлению тромбов в мозге 17:02
В Крыму считают, что санкции Зеленского против России — «укус комара спокойному... 17:02
Федерация гимнастики Израиля назвала причину, по которой команда не поехала... 17:00
Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу 17:00
Пользователям Zoom начнут показывать рекламу 16:56
Космонавт Серова допустила раздел Луны мировыми державами 16:53
Зеленский и Байден обсудили ситуацию в Донбассе 16:52

Самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве

close
100%
Global Look Press

Самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

Как уточняет издание, лайнер А321 вылетел из венгерской столицы в 8:15 (6:15 мск) и должен был прибыть в Москву в 10:25, но в итоге он приземлился в Киеве.

По информации «Ленты.ру», Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому воздушное судно отправится обратно в Будапешт. По словам источника издания, на борту находится много россиян.

Отмечается, что причиной внеплановой посадки сaмолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных уcловий число отмененных и задержанных рейсов в аэропортах столицы превысило 200.

В Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за густого тумана, накрывшего утром мегаполис.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил происхождение тумана в Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть