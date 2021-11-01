Вирусолог рассказал, что привитые редко страдают долгосрочными последствиями COVID-19

Вакцинированные от COVID-19 в случае заболевания практически не страдают долгосрочными последствиями болезни в отличие от людей, которые решили не делать прививку. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, сообщает «Интерфакс».

«Потому что иммунитет, уже тренированный вакциной, помог ограничить распространение ковида по организму — чаще всего этот человек болеет именно в виде респираторной инфекции, то есть покашлял, почихал — все», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что лишь 2-5% россиян заболели коронавирусной инфекцией после получения обоих компонентов прививки.

В России третий день подряд выявляют более 40 тысяч заболевших ковидом в сутки. Так, 1 ноября было зарегистрировано 40 402 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1155 человек, при этом вылечились 23 187 пациента.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 554 192 случая коронавируса. За весь период умерли 239 693 человека, выздоровели 7 381 726 человек.