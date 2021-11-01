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Диетолог Румянцева перечислила полезные продукты для осеннего рациона

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Илья Питалев/РИА «Новости»

При формировании осеннего рациона стоит обратить внимание на корнеплоды и разные фрукты. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог Ульяна Румянцева.

Корнеплоды — картофель, морковь, свекла и так далее — полезны тем, что они, созревая в земле, содержат в себе много полезных витаминов и микроэлементов, а также могут храниться до зимы. Также Румянцева посоветовала обратить внимание на другие овощи, такие как помидор, огурец, тыква, перец, кабачки или белокочанная капуста. В них, помимо большого числа микроэлементов, есть основные витамины.

Врач отметила важность употребления осенних ягод и злаковых. Они также богаты полезными микроэлементами. В частности, Румянцева выделила хурму, пшеницу, виноград, клюкву, калину, гранат и облепиху.

Ранее Financial Times проанализировало стоимость продуктов для приготовления обычных утренних блюд и определило так называемый «Индекс завтрака», отметив, что за 10 лет он подорожал до максимального значения.

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