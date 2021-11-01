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Медведев заявил, что ограничивать свободы во время эпидемий можно

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявил в свое статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», что ради спасения жизней во время эпидемий можно ограничивать базовые свободы граждан.

«Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но «можно» не означает «обязательно», — написал Медведев.

Он отметил, что Россия не пошла по пути обязательной вакцинации всего населения — только отдельных групп людей. Однако введение тотальной вакцинации обсуждается в том числе на экспертном уровне, добавил политик.

Рассуждая о важности свобод и права на охрану здоровья, Медведе призвал найти баланс.

«С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом <...> Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права», — объяснил экс-президент.

Ранее Медведев назвал российские законы, которые регулируют ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, весьма либеральными

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Коронавирус 2019-nCoV
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