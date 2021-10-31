Мясников рассказал, как выявить рак во время приема пищи

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников утверждает, что необходимо внимательно отнестись к тому, если при употреблении пищи во рту появляется необычный привкус горького, кислого или металлического.

Причиной этому может послужить защемленный нерв, рассказал врач.

«С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть», — объяснил Мясников.

Он добавил, что появление привкуса может проявиться из-за приема лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.

Ранее Мясников заявил, что при умеренном употреблении красного мяса не возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как считает эксперт, до прошлого года во «всем мире» были уверены о негативном влиянии красного мяса на здоровье людей.

Мясников уточнил, что при очень больших количествах красного мяса в рационе может возникнуть риск онкологии кишечника.