Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хакеры украли данные Трампа, Бэкхема и шейха Дубая из базы ювелирного дома Graff... 03:35
Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу 03:27
Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыт за нарушение санитарных норм 03:18
Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью 03:17
Порошенко заявил, что опасается «энергетического реванша» России 03:07
American Airlines отменила несколько сотен рейсов 03:06
Глава UFC назвал ужасной работу российского рефери на турнире в Абу-Даби 02:58
Россиянам объяснили, как обезопаситься от поддельных приложений 02:55
«Калашников» хочет производить оружие в Латинской Америке 02:46
Фигурист Семененко стал вторым на этапе Гран-при Skate Canada 02:45

Гинцбург объяснил непризнание «Спутника V» в Европе

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Гинцбур отметил, что «Спутник V» признали бы быстрее, если этот процесс основывался бы на результатах практического использования вакцины. Но чиновники ЕМА и ВОЗ не хотят этого замечать.

Другой причиной непризнания российской вакцины в Европе Гинцбург назвал разницу в законодательствах России и ЕС. Именно это и порождает задержки в регистрации препарата.

«Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что такие «шероховатости» позволяют при желании «найти поводы придраться» к российской вакцине.

Ранее Гинцбург рассказал, почему вакцинированные от Covid-19 могут заразиться коронавирусом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть