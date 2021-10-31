Гинцбург объяснил непризнание «Спутника V» в Европе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Гинцбур отметил, что «Спутник V» признали бы быстрее, если этот процесс основывался бы на результатах практического использования вакцины. Но чиновники ЕМА и ВОЗ не хотят этого замечать.

Другой причиной непризнания российской вакцины в Европе Гинцбург назвал разницу в законодательствах России и ЕС. Именно это и порождает задержки в регистрации препарата.

«Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что такие «шероховатости» позволяют при желании «найти поводы придраться» к российской вакцине.

Ранее Гинцбург рассказал, почему вакцинированные от Covid-19 могут заразиться коронавирусом.