В Белоруссии ограничили доступ к сайту российского агентства Regnum

В Белоруссии ограничили доступ к сайту агентства Regnum. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных провайдеров.

«Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет», — следует из сообщения, которое появляется при попытке получить доступ к сайту в Белоруссии.

В 2016 году власти Белоруссии арестовали трех белорусских журналистов Regnum, обвинив их в «возбуждении вражды и розни между народами Белоруссии и России», «экстремизме», а также несправедливо негативных оценках проводимой властями политики.

Ранее на этой неделе в Белоруссии ограничили доступ к сайту медиакомпании Deutsche Welle.

В августе прошлого года белорусские власти заблокировали в стране ряд информационных ресурсов. Решение было принято после протестов, которые начались после выборов президента страны. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко.