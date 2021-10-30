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Умерла бабушка томича, пробравшегося к ней в «красную зону»

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iz.ru

Житель Томска Сергей, который пробрался в «красную зону», переодевшись врачом, чтобы помочь госпитализированной с COVID-19 бабушке, сообщил телеканалу РЕН ТВ о ее смерти.

Телеканал отмечает, что в настоящее время Сергей находится в Москве. Он собирался вернуться в Томск, чтобы забрать бабушку из медсанчасти №2.

По данным РЕН ТВ, томские власти уже создали комиссию, которая проверит, как лечили пожилую пациентку.

Ранее сообщалось, что Сергея, который работал сварщиком, уволили с работы после скандала, который он поднял, рассказав об ужасных условиях, в которых лечилась родственница. Работодатель заявил, что ему не нужны «яркие личности».

Сергей три дня притворялся врачом, чтобы ухаживать за бабушкой в «красной зоне» медсанчасти №2. По его словам, женщина с болезнью Альцгеймера содержалась в жутких условиях: не лечили, не меняли постельное белье, не мыли лежачих больных.

Когда мужчину заподозрили в том, что он не является сотрудником больницы, он сбежал.

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