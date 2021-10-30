Во Владимирской области трехдневный младенец заразился COVID-19 от матери

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работники федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, заразившегося коронавирусом на третий день жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ребенок тяжело переносит болезнь, в лечении помогают московские врачи. Как выяснилось, младенец заразился COVID-19 от своей матери.

«Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких», — сказал Мурашко.

Как пояснил министр, лечение ведется при участии экспертов научного центра детей и подростков.

Во время рабочего визита в регион министр затронул вопрос, связанный с выездом специалистов федерального центра для оказания помощи ребенку. Еще поднимался вопрос о возможности его перевода в другую больницу.

Мурашко также призвал привиться от коронавируса беременных женщин.

Ранее в России был зафиксирован новый максимум по числу заболевших за сутки. Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7 267), Санкт-Петербург (3 578) и Московская область (2 680).