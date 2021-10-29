Узник Гуантанамо рассказал суду о пытках ЦРУ

Заключенный известнейшей американской тюрьмы Гуантанамо, расположенной на Кубе, которого обвинили в содействии группировке «Аль-Каида (организация запрещена в России)», впервые рассказал о том, как его пытали в ЦРУ. Об этом пишет Associated Press News со ссылкой на видео судебного слушания.

Подсудимый Маджид Хан рассказал присяжным суда, что в Гуантанамо он подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей.

Его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, поливали ледяной водой, не давали спать, морили голодом, избивали и насиловали, утверждает Маджид Хан.

«Я думал, что умру», — признался подсудимый во время слушания.

Associated Press News написало, что впервые у «особо важного заключенного» Гуантанамо появилась возможность перед судом рассказать о системе так называемого «усиленного допроса».