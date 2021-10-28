В Москву на несколько дней вернется бабье лето

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Instagram, что в Москве и Подмосковье на несколько дней установится солнечная и сухая погода.

«Регион в течение пятидневки ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета», — сообщил синоптик.

Теплее всего, по его словам, будет в субботу, 30 октября. Днем воздух может прогреться до 14 градусов тепла, «что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября». Однако, отмечает Тишковец, температурный рекорд, установленный в 1967 году, когда термометр на базовой московской метеостанции ВДНХ показал 14,5°C, побит, скорее всего, не будет.

Начиная с вечера пятницы над большей частью территории Восточной Европы будет господствовать антициклон, который «застолбит свои позиции на 5 суток», объяснил погодную аномалию метеоролог.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая зима.