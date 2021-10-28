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Учитель математики стал популярным благодаря своим лекциям на Pornhub

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Кадр из видео/Youtube

Учитель математики с Тайваня публикует видео со своими лекциями на портале Pornhub. Ролики преподавателя пользуются огромной популярностью у посетителей ресурса, собирая миллионы просмотров, сообщает издание World of Buzz.

Преподаватель по фамилии Чанс учит людей математике уже больше 15 лет и имеет степень магистра. Идея создать профильный канал на Porhnhub пришла ему в голову в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19.

«Много людей смотрят видео на этом сайте. Я подумал, что пользователи могут также смотреть и мои видео», — рассказал математик.

Образовательный контент на сайте для взрослых не только сделал Чанса знаменитым в узких кругах, но и принес ему дополнительный доход. За год преподаватель смог заработать $241 тыс. — часть этих денег уходит на оплату работы операторов и монтажеров.

Ранее учительница математики из США спародировала на уроке индейцев и оказалась на грани увольнения.

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