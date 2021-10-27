Экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест по делу о строительстве ЦКАД

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 11 декабря бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», — рассказали в суде.

Ранее следствие попросило суд арестовать бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении полномочиями.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус интернешнл».

Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.