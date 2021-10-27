Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Судья Карасев объяснил, почему не преклоняет колено 22:58
В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда о штрафе 22:50
Спортивный врач рассказал о характере травмы фигуристки Трусовой 22:48
Основатель «Версуса» назвал «беспределом» ситуацию вокруг... 22:33
Reuters: в США опасаются, что работа посольства в РФ сведется к техническим... 22:28
«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги 22:22
Молдавия и «Газпром» провели переговоры по условиям нового контракта 22:19
В Москве разыграли первые квартиры среди вакцинированных от COVID-19 22:18
Министр туризма Израиля рассказал, когда страна примет привитых «Спутником V» россиян 22:12
В Подмосковье нашли мертвым экс-главу ярославского УФСБ 22:07

Экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест по делу о строительстве ЦКАД

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 11 декабря бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», — рассказали в суде.

Ранее следствие попросило суд арестовать бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении полномочиями.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО «Крокус интернешнл».

Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях