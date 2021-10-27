В центре Гамалеи рассказали о случаях хронического заболевания COVID-19

Некоторые люди могут быть носителями коронавируса в течение многих месяцев. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, подобное хроническое инфицирование встречается, в том числе, при приеме препаратов, подавляющие иммунную систему, а также у людей с диагнозом ВИЧ, либо у тех, кто перенес трансплантацию органа.

«Вот в такой ситуации, на самом деле, может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время. На сегодняшний день известны случаи, когда люди становятся носителями на многие месяцы и даже годы. Есть случай, когда больше года человек является зараженным», — сказал Гущин.

Он пояснил, что подобные случаи необходимо выявлять и лечить, чтобы инфицированные перестали быть носителями вируса, что позволит избежать дальнейшей эволюции COVID-19.

«В таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать», — пояснил он.

Эксперт также рассказал, что в большинстве случаев (70%) у переболевших коронавирусом при повторном заражении болезнь протекает также тяжело, что и в первый раз, при условии, что они не вакцинировались.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, ранее заявил, что за год человек может заболеть до двух-трех раз. По его словам, заболеть повторно рискуют пациенты с изначально ослабленным иммунитетом.