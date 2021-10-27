В центре Гамалеи заявили, что штамм AY.4.2 не угрожает России

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 не вызывает опасений, он распространяется гораздо медленнее, чем «дельта». Об этом сообщает «Интерфакс».

Гущин подчеркнул, что AY.4.2 — это «фактически одна из дочерних линий «дельта»-штамма». По его словам, в Великобритании эта мутация смогла распространиться за четыре месяца всего лишь на 10%.

«Дельте» потребовалось всего два месяца, чтобы увеличить свою долю с единичных (случаев) до 90%. А в Британии за четыре месяца - всего до 10%. На фоне «дельты» это незначимый прирост. Сейчас нам этот вариант не угрожает», — рассказал Гущин.

Он добавил, что сегодня не существует никаких оснований утверждать, что мутация AY.4.2 распространяется значительно лучше или быстрее ее предшественников.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что большинство российских тест-систем на коронавирус могут выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.