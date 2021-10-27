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Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и на Кипре

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Владимир Вяткин/«Газета.Ru»

В России зафиксировали увеличение страхования зарубежных поездок и сокращение продаж полисов для путешествий по стране после приказа президента России о введении нерабочих дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании «Росгосстрах».

Сообщается, что за последнюю неделю россияне купили вдвое меньше полисов для внутренних поездок, чем неделей ранее, а количество проданных полисов для поездки в Турцию выросло на 45%. Другим популярным место отдыха стал Кипр, количество купленных страховок возросло на 38%.

Согласно исследованию, небольшой рост спроса на страхование наблюдается для путешествий в Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов в Турцию выросла до 350 тысяч рублей, а перелет в Египет может обойтись в 450 тысяч рублей в одну сторону.

Представители авиакомпаний и туроператоров рассказали, что стоимость билетов выросла на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях. Отмечается, что конец октября и начало ноября — традиционно период высокого спроса из-за школьных каникул и праздника 4 ноября, но в этот раз на активный спрос повлияли введенные в России ограничения из-за коронавируса.

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