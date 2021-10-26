Экс-замглавы ФМС предложил построить отдельные кварталы для мигрантов

Чтобы снизить число инцидентов с участием мигрантов, нужно построить для них отдельные жилые районы. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин, комментируя жалобы жителей новомосковского

поселения Сосенское на агрессию со стороны мигрантов.

«Эта логистика изначально не была продумана и мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С ними никто не работает никак. Нельзя допускать концентраций приезжих в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро», — сказал он.

Кроме того, экс-замглавы ФМС предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими изнутри, объяснять законы и нормы поведения.

«То есть нужен целый комплекс мер для комфортного сосуществования россиян и мигрантов. Быстрой панацеи от этой проблемы нет, к сожалению», — заключил эксперт.

Ранее жители еще нескольких районов Москвы пожаловались «Газете.Ru» на высокую концентрацию мигрантов, которые агрессивно себя ведут.