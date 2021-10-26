Британец избил возлюбленную лопатой и гитарой, а после вручил горячий паяльник

Британца Шейна Хелленса приговорили к шести годам лишения свободы из-за жестокого истязания своей подруги. Как сообщило издание Metro, он регулярно ее избивал, и натравливал собаку.

Несмотря на то, что между Хелленсом и его подругой отношения длились недолго, он регулярно подвергал ее физическому насилию и издевательствам. В ходе слушания в суде было установлено, что весной прошлого года, 31-летний мужчина разбил пять ее телефонов и сорвал одежду с женщины в приступе ярости.

Кроме того, однажды он избил девушку, лежащую на кровати, гитарой, полностью разбив музыкальный инструмент о ее тело. Мужчина также разбил свой ноутбук о ее голову и позволил своей собаке покусать девушку четыре раза, в результате чего ей потребовалось медицинская помощь.

Также был описан случай, когда он предложил девушке сигарету, когда та была в туалете. В момент, когда она высунула руку, он вручил ей горячий паяльник.

Прокурор Херман на заседании суда сообщил, что полиция не могла поверить, что такие серьезные травмы женщина получила в результате избиения.

«Она считала, что ее собираются убить. Она потеряла сознание и у нее была сломана рука, сломана стопа, было сотрясение мозга и много синяков. Полиция заметила ее травмы и описала их так, как если бы она попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие», — заявил он.

Ранее сообщалось о сожженной сожителем сибирячке.