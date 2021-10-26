Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец UFC надеется, что Кадыров приедет на его бой в Абу-Даби 13:51
Россия начала проверку сведений о применении Украиной беспилотников в Донбассе 13:50
Сотрудники СБУ под пытками вымогали у похищенного иностранца $200 тыс. 13:50
В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и... 13:49
Евгений Пригожин написал заявление на Любовь Соболь 13:47
В МХТ им. Чехова не знают о назначении Хабенского худруком 13:41
Врач-невролог Мхитарян допустила, что COVID-19 пусковой фактор для болезни... 13:38
Начальника УНК по Красноярскому краю подозревают в организации поджога... 13:34
Билл Мюррей впервые снялся в супергеройском фильме Marvel 13:33
Невеста заподозрила у себя рак на финальной примерке свадебного платья 13:27

Британец избил возлюбленную лопатой и гитарой, а после вручил горячий паяльник

close
100%

Британца Шейна Хелленса приговорили к шести годам лишения свободы из-за жестокого истязания своей подруги. Как сообщило издание Metro, он регулярно ее избивал, и натравливал собаку.

Несмотря на то, что между Хелленсом и его подругой отношения длились недолго, он регулярно подвергал ее физическому насилию и издевательствам. В ходе слушания в суде было установлено, что весной прошлого года, 31-летний мужчина разбил пять ее телефонов и сорвал одежду с женщины в приступе ярости.

Кроме того, однажды он избил девушку, лежащую на кровати, гитарой, полностью разбив музыкальный инструмент о ее тело. Мужчина также разбил свой ноутбук о ее голову и позволил своей собаке покусать девушку четыре раза, в результате чего ей потребовалось медицинская помощь.

Также был описан случай, когда он предложил девушке сигарету, когда та была в туалете. В момент, когда она высунула руку, он вручил ей горячий паяльник.

Прокурор Херман на заседании суда сообщил, что полиция не могла поверить, что такие серьезные травмы женщина получила в результате избиения.

«Она считала, что ее собираются убить. Она потеряла сознание и у нее была сломана рука, сломана стопа, было сотрясение мозга и много синяков. Полиция заметила ее травмы и описала их так, как если бы она попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие», — заявил он.

Ранее сообщалось о сожженной сожителем сибирячке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях