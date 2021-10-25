Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут автоматически переоформлены под новый образец на портале госуслуг до 1 марта.

В новом утвержденном сертификате будут указаны данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата регистрации документа.

Ранее полицейские в Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел из-за продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В общей сложности на 24 октября в регионе было зафиксировано 89 заявлений и сообщений о случаях продаже поддельных документов. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.