Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусолог назвал категорию людей, которые могут бессимптомно заразиться «дельта»-штаммом 21:52
«Спартак» сделал заявление по поводу задержания болельщиков после матча... 21:49
FT: ученые связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими... 21:47
Американский писатель отправился в магазин и «попал в СССР» 21:46
Комментатор Орлов: жаль, что «Зенит» не забил «Спартаку» восьмой... 21:41
Кинологи не обнаружили других пострадавших в зоне ЧС в Набережных Челнах 21:35
Зрительница лишила велогонщика первого места, выйдя на трассу на финише 21:35
Кавазашвили: с какой стати Карпин должен прогибаться перед недалеким умом... 21:32
Климкин назвал способ «остановить Россию» с помощью США 21:25
Контейнеровоз под флагом Панамы атаковали в Гвинейском заливе 21:14

Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут автоматически переоформлены под новый образец на портале госуслуг до 1 марта.

В новом утвержденном сертификате будут указаны данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата регистрации документа.

Ранее полицейские в Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел из-за продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В общей сложности на 24 октября в регионе было зафиксировано 89 заявлений и сообщений о случаях продаже поддельных документов. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях