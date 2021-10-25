Два подростка забили камнями в туалете 6-летнюю девочку за отказ повторить сцены из порно

Трое зависимых от порнографии 11-летних индийских мальчиков забили камнями до смерти в туалете каменоломни 6-летнюю девочку за то, что та отказалась повторять сцены из порнофильмов. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно пресс-релизу полиции, погибшая была соседкой мальчиков, активно просматривавших контент для взрослых и решивших попробовать повторить сцены оттуда в реальной жизни с помощью пострадавшей. Девочка, тем не менее, начала сопротивляться и обещала пожаловаться родителям, после чего была забита камнями. При этом, двое мальчиков ее били, а один, познакомивший остальных с порнографией, стоял на стороже.

Когда приехала скорая, она была еще жива, однако травмы были несовместимы с жизнью, и уже в больнице была констатирована смерть девочки.

Мальчиков направили в реабилитационный центр для малолетних преступников.