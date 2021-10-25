Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гендиректор «Зенита» назвал образцовой игру «Зенита» в матче... 06:27
Россия планирует поднять «токсичные» для Запада вопросы... 06:26
В Судане арестованы министры, военные перекрыли въезды в столицу 06:03
Москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру 06:01
В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом 05:43
Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 в его... 05:38
Под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире... 05:37
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал команду середняком 05:36
Пластический хирург Гавашели рассказала о пагубном влиянии молока на внешность 05:17
Экс-министр Огрызко рассказал о планах США вытолкнуть Россию на обочину мировой... 05:14

Облачная погода и до +4°С ожидается в Москве

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Облачно с прояснениями и до +4°С ожидается в Москве в понедельник, 25 октября, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичей ждет облачная погода, преимущественно без осадков. В ночь на 25 октября — облачно с прояснениями, по-прежнему без осадков. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 757 мм ртутного столба. Влажность воздуха поднимется до 90%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +2–4°С, Ветер — западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 26 октября похолодает до -1°С. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье днем — в диапазоне +3-5°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до -4°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой день станет самым холодным в октябре в Центральной России.

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях