Облачная погода и до +4°С ожидается в Москве

Облачно с прояснениями и до +4°С ожидается в Москве в понедельник, 25 октября, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичей ждет облачная погода, преимущественно без осадков. В ночь на 25 октября — облачно с прояснениями, по-прежнему без осадков. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 757 мм ртутного столба. Влажность воздуха поднимется до 90%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +2–4°С, Ветер — западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 26 октября похолодает до -1°С. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье днем — в диапазоне +3-5°С. В ночные часы возможно резкое похолодание до -4°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой день станет самым холодным в октябре в Центральной России.

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.