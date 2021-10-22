Работник McDonald's показал, как делают картофель фри грубым клиентам

Сотрудник McDonald's из США показал на видео, что будет, если клиент начнет хамить и требовать свежую картошку фри, сообщает издание Daily Dot.

В ролике, снятым сотрудником, видно, как он складывает уже приготовленную картошку в корзину. После этого мужчина опускает ее в лоток с использованным кипящим маслом.

После такого «фокуса» ломтики вновь становятся горячими и выглядят так, словно их только что пожарили.

«Вот что бывает, когда требуешь свежую картошку в McDonald's», — подписал автор.

Некоторые пользователи сети после увиденного пообещали больше не есть фастфуд, а другие предложили лайфхак: если вы точно хотите получить свежую картошку — попросите ее не солить.

Ранее похудевшая певица Адель рассказала, что ест в McDonald's минимум раз в неделю. Ее любимая еда — это МакЧикен с Биг Маком и картофель фри.