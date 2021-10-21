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В ВОЗ пока не получили дополнительные данные по «Спутнику V»

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Denis Balibouse/Reuters

На текущий момент Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает полным объемом данных по вакцине «Спутник V». Об этом на брифинге заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, сообщает ТАСС.

Как отметила Симао, организация возобновила изучение заявки на одобрение для экстренного применения. В ближайшее время ВОЗ планирует провести инспекцию.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), объяснили, что продолжается оценка «Спутника V» и взаимодействие с компанией-производителем.

В российском Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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