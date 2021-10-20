Медведь забрался в дом мужчины, съел хлопья и разбил компьютер

Медведь забрался в дом жителя Канады Шона Редди и устроил там погром, пишет издание UPI.

Как рассказал мужчина, вечером он услышал, как лают две его собаки. Хозяин дома вышел во двор проверить обстановку и увидел, что питомцы загнали медведя в угол гаража.

Шон отвел собак в безопасное место, а когда вернулся, хищник исчез. Редди решил, что медведь убежал в чащу, но ошибся.

Оказалось, что зверь пробрался в комнату сына мужчины и подошел к компьютеру, пытаясь его разбить. По словам Шона, он позвал на помощь своего соседа, чтобы прогнать зверя, но животное в это время сбежало само.

Канадец отметил, что ущерб, нанесенный дому, был минимальным. Медведь разбил монитор и съел немного хлопьев.

Ранее домашний кот из Якутии по кличке Вася защитил своего хозяина от медведя. Увидев хищника, питомец начал громко шипеть, что испугало незваного гостя.