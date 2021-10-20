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Блогер Mellstroy поздравил избитую им модель с «годовщиной» треш-стрима

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Кадр из видео

Блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который был осужден за избиение модели Алены Ефремовой во время прямой трансляции в интернете, отпраздновал годовщину со дня этого инцидента. Он опубликовал сториз в Instagram с избитой им девушкой.

«С днем рождения. Нам годик», — написал блогер.

23-летнего Бурима приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения, но заявил, что дело должно квалифицироваться как административное наказание, поскольку хулиганских побуждений у него якобы не было.

9 июля Mellstroy был признан виновным по ст. 116 УК РФ «Побои». В октябре прошлого года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в «Москва-сити» ударил несколько раз Ефремову лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Ранее блогер рассказывал, что перевел пострадавшей девушке 100 тыс. рублей, но перевод не дошел, потому что она не проживает по месту прописки, а также направил 97 тыс. на благотворительность.

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