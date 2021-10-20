NYT: ФБР несколько лет вело расследование в отношении Дерипаски

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проходили обыски. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к этим расследованиям.

Как сообщает издание, предприниматель был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине в течение нескольких лет.

19 октября американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа. В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом «правоохранительную деятельность» в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.

Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.