РБК: власти Москвы обсудили введение QR-кодов для театров, музеев и стадионов

Московские власти обсуждают введение QR-кодов для посещения театров, музеев и стадионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы.

«Возможности у Москвы ввести QR-кода в музеях, театрах и спортивных объектах есть. Речь пока идет о периоде нерабочих и праздничных дней», — рассказал один из них.

Также, по данным РБК, подобные планы существуют в отношении торговых центров и ресторанов.

Ранее Собянин подписал указ, предусматривающий штрафы для работодателей, которые не переводят сотрудников на удаленную работу.

В распоряжении также говорится об обязанности работодателей еженедельно отчитываться о переводе сотрудников на удаленную работу. Требование не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, кроме того менять режим работы не нужно работникам медицинских учреждений, оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей.

Кроме того, согласно указу, столичные компании, работающие в сфере услуг, должны вакцинировать к 1 января 2022 года 80% сотрудников.