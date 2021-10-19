СК возбудил дело о халатности после убийства девочки в Вологде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности действий должностных лиц органов системы профилактики после убийства девятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Отмечается, что следствие пришло к выводу, что чиновники не выявили опасное положение ребенка в семье.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери погибшей, «которая должного внимания своему ребенку не уделяла».

Ранее сообщалось, что подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Следователи нашли ее нашли в поезде Санкт-Петербург — Мурманск с передозировкой.

По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, 16 октября 40-летняя Ульяна Ланская заманила к себе в квартиру девочку и убила ее. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».