Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

«Вертолет выполнял полет в Таймырском районе и совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул», — сказал источника.

По его словам, на борту вертолета находятся 11 человек.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, Ми-8 летел из Дудинки. В МЧС уточнили, что в результате вынужденной посадки вертолета никто не пострадал.

В начале октября в результате крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье погибли три человека — пилот и двоюродные брат и сестра. Также сообщалось, что воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Возможные причины аварии — ошибка пилота и техническая неисправность.

По факту произошедшего был проведен обыск в помещениях, занимаемых предпринимателем, изъята документация на вертолет и другие документы.