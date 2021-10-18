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Россиянка случайно взяла в заграничный отпуск запрещенный предмет

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Depositphotos

Жительница Тюмени возвращалась из Египта в Россию и была жестко досмотрена, так как в ее вещах обнаружили запрещенный в арабской стране квадрокоптер. Об этом пишет URA.RU.

В Египте нельзя воспользоваться возможностями квадрокоптера, это контролируется Минобороны страны и Управлением гражданской авиации. Однако россиянка заявила, что туроператор не предупредил ее об этом.

«Я взяла с собой в отпуск квадрокоптер. Турагент не предупреждал, что эта техника в Египте запрещена. При этом при ввозе дрона в страну вопросов ни у кого не возникло. Но при выезде, прямо в аэропорту меня начали жестко досматривать, причем делали это мужчины», — рассказал туристка.

Обыскав багаж, сотрудник аэропорта подключили дрон к аппаратуре и проверили историю его использования. Выяснилось, что девушка включила коптер лишь раз — в номере.

«Боюсь подумать, что было бы, если бы я все-таки им пользовалась. Как я узнала, за это можно и в тюрьму попасть. Хотя я специально взяла маленький коптер. Считаю, что о подобных запретах туристов нужно информировать до выезда», — рассказала она.

Ранее туристка из России застряла в гробнице на Кипре.

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