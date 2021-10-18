Диетолог Залетова рассказала о необходимой суточной дозе витамина C, и откуда ее взять

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала необходимую дозу потребления витамина С. В беседе с радио Sputnik, она указала на важность присутствия этого витамина в рационе граждан в сезон осенних простуд.

По данным эксперта, суточная доза витамина C должна составлять 90 мг для здорового человека. Такое количество микроэлемента может обеспечить достаточное количество употребления в пищу свежих овощей и фруктов.

Залетова указала, что для здорового питания и профилактики множества заболеваний человеку нужно не менее 400 граммов сырых овощей и фруктов. По ее словам, для тех, кто выполняет эту рекомендацию, дефицита витамина C не существует.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии синтетических витаминов на организм человека. Специалист прокомментировал утверждение доктора медицинских наук Алексея Соболева о том, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и порекомендовал отдавать предпочтение витаминам в составе натуральных пищевых продуктов.