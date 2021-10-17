В Подмосковье пьяный пассажир напал на таксиста, угрожая перерезать горло

В Подмосковье пьяный пассажир во время поездки оскорблял таксиста, после чего угрожал перерезать ему горло. Об этом сообщает «Подъем».

По данным канала, таксист написал заявление в полицию, но расследование, по его словам, не ведется. Он отметил, что конфликт произошел из-за межнациональной неприязни.

«Он спросил, как меня зовут и откуда я родом. Хотел показать мне видео, «как вы наших бьете, а мы потом за вас воюем в Сирии». Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара. Тогда я начал видеосъемку», — рассказал таксист.

Водитель остановился, не доехав до места назначения. Пассажира забрали родственники, приехавшие по его звонку. Затем приехали сотрудники полиции, которые обещали, что свяжутся с водителем, но так и не позвонили.

Ранее сообщалось, что мужчину отправили в колонию строгого режима на три года за то, что он, угрожая таксисту вилкой, пытался угнать у него автомобиль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Мордовия.

При этом 22-летний житель Ромодановского района требовал у водителя ключи от машины. Таксист оказал злоумышленнику сопротивление, после чего заявил в полицию. Инцидент произошел в мае 2021 года.