Итальянские полицейские нашли 235 замороженных сонь, предназначенных для обеда мафиози

В Италии полицейские в ходе спецоперации на ферме по выращиванию каннабиса обнаружили тайник с 235 замороженными сонями, сообщает Corriere della Sera.

Помимо 700 растений каннабиса полицейские нашли клетки со зверьками и морозильные камеры, которые были заполнены тушками сонь.

По подозрению в отлове и убийстве животных охраняемых видов задержали трех человек.

Мясо животных считается деликатесом у мафии, запеченных сонь подают гангстерам клана «Ндрангета» в Калабрии, сообщает издание.

Браконьеры вылавливают животных в лесах национального парка Аспромонте и продают их ресторанам. Это блюдо также подают в Хорватии и Словении.

«Ндрангета» — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии, самой бедной провинции Италии.

Ранее стало известно, что итальянская полиция совместно с Интерполом задержала члена преступного клана «Ндрангета» по роликам, которые он снимал в YouTube.