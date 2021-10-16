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В РПЦ назвали «нелепыми» доводы антипрививочников о «чипировании» при вакцинации

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24», что доводы антипрививочников неразумны. То, что вакцинация станет причиной других болезней, сократит продолжительность жизни и установит в организме «чип», – это всего лишь нелепые мифы.

«Если это называется рассудительностью, то я очень сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы, которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете непроверенные теории вопреки очевидным фактам»,— сказал представитель РПЦ.

Митрополит Иларион напомнил, что у непривитых и заболевших COVID-19 граждан развиваются ужасные последствия, а каждый день умирают сотни человек.

«Вам сколько нужно еще, чтобы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось, для того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?» — обратился он к зрителям.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что начинают работать счетчик вакцинации от коронавируса и тепловая карта по эпидемиологической ситуации, которые будут доступны на сайте стопкоронавирус.рф. и будут обновляться еженедельно.

В начале октября, Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России необходимо привить еще 35,9 млн человек. По ее словам, на данный момент в России полностью вакцинированы от коронавируса 42,2 млн человек, первый компонент вакцины получили 47,4 млн человек, а 1,9 млн человек прошли ревакцинацию или привились после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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