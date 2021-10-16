В России разработали ПДД для электросамокатов

Министерство транспорта и МВД России предложили внести правки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

В документе дается определение средств индивидуальной мобильности. К ним относится транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Например, электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сигвей, моноколесо и иные аналогичные средства.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами – 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», — говорится в документе.

Кроме того, детям до семи лет можно будет пользоваться средствами индивидуальной мобильности только в сопровождении взрослых. Лицам старше 14 лет разрешили двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч.

При этом гражданам, использующим средства индивидуальной мобильности, предлагается запретить обгон или объезд с левой стороны автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

В августе столичная Госавтоинспекция провела масштабный рейд по выявлению велосипедистов и скутеристов, нарушающих ПДД. В каждом третьем случае гаишникам попадались доставщики еды, а наиболее распространенными нарушениями как у простых горожан (самокатчиков, велосипедистов и т.д.), так и курьеров, стали движение по тротуарам, выезд на «зебру» и вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде.