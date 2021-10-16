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Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для перенесших инфаркт и инсульт

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Depositphotos

Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт или инфаркт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В категорию получателей бесплатных медикаментов так же вошли лица, «которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».

В приказ вошли 32 препарата, среди которых аторвастатин, индапамид и периндоприл.

Ранее сообщалось, что Правительство выделило более 2,4 миллиона рублей регионам на бесплатные лекарства для заразившихся коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги будут направили из резервного фонда правительства, их хватит на обеспечение препаратами почти 800 тысяч человек. Они предназначены для тех пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

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